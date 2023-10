Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 8 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo dell’anno siete molto stressati e questo potrebbe andare a ripercuotersi sul rapporto di coppia. Cercate di fare attenzione: forse è arrivato il momento di fare il punto della situazione e verificare il rapporto stesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 ottobre 2023), il vostro è un fine settimana positivo, soprattutto per i sentimenti. Se siete da soli potreste innamorarvi, mentre se siete in coppia potreste riscoprire la passione. Potreste anche ricevere una buona notizia…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un fine settimana di inizio ottobre importante per i sentimenti: l’amore in queste ore sta andando molto bene e a brevissimo potranno esserci novità positive sia per le coppie collaudate sia per quelle che sono all’inizio della loro storia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro è un fine settimana d’ottobre che vi vede sottotono dal momento che siete stressati, tesi ed arrabbiati. Fate attenzione perché queste vostre emozioni vi potrebbero portare a interagire in modo negativo con gli altri. Mordetevi la lingua prima di fare qualche danno grosso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 ottobre 2023), nel corso delle prossime ore di questo weekend potreste avere qualche riavvicinamento con una persona del vostro passato ma fate attenzione, a volte il rimpianto non è il sentimento migliore per fare le scelte. Avete sempre vogia di cambiare.

PESCI

Cari Pesci, venite da una giornata molto positiva che vi ha permesso di recupeare energie e situazioni di vario genere. Cercate di accettare tutte le novità e non restate fermi. Ora agite. Fate la vostra mossa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: fine settimana importante per i sentimenti. L’amore in queste ore sta andando molto bene.