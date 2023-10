Oroscopo Paolo Fox della settimana 2-8 ottobre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 ottobre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 ottobre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, il desiderio di vivere l’amore sarà spiccato, Venere ha già creato occasioni. Gli amori appassionati che nascono in questo periodo sono intriganti ma attenzione a non viverli con incoscienza. Il rischio che aumenti la gelosia è alto, così come di tradire (se non altro a livello di idea) se non si trova più il giusto riferimento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, l’importante è dimenticare il passato. Dalla prossima settimana Venere non sarà più contraria. Ultimamente proprio questo pianeta potrebbe avere dato filo da torcere a tutti. Quando in una relazione arrivano problemi importanti da affrontare in coppia si ritrova il vero amore, quello perso a causa di bisticci passeggeri. Lavoro: attenzione alle questioni legali e agli amici che non sono tali.

GEMELLI

Cari Gemelli, se vivete in famiglia è possibile che la settimana porti qualche elemento di disturbo per colpa di spese di troppo, le coppie che non hanno affrontato per tempo alcuni problemi ora potrebbero ritrovarsi a discutere. Per quanto riguarda il lavoro, il transito di Saturno da qualche tempo sta portando noia o ritardi. Ma anche conflitti se c’è chi sta facendo confusione. Il vero problema riguarda le persone che non hanno riferimenti stabili in questo periodo.

CANCRO

Cari Cancro, questa situazione astrologica può creare situazioni di grande interesse affettivo, torna una certa attenzione ai dettagli che, nelle relazioni di lunga data, può significare la necessità di sedersi a tavolino e capire cosa c’è che eventualmente non va. Lavoro: la situazione è decisamente meno conflittuale e un progetto potrebbe rivelarsi valido da portare avanti. Nonostante questo sono previste trattative per mettere in chiaro cose che non vanno…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 ottobre 2023), questo cielo disegna aspetti rivoluzionari che possono sconcertare, affascinare, impegnare e quindi stancare. È un mese di risoluzione per l’amore, non vorrete più vivere di compromessi, mediazioni… È un cielo a rischio, però, per tutte le situazioni complicate, che hanno vissuto momenti di stallo nel corso degli ultimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, testa tra le nuvole, alcune vostre scelte sono state dettate più dall’orgoglio che dalla razionalità.

VERGINE

Cari Vergine, nessuno può fermare la vostra voglia di rinnovamento, la energia positiva. Solo voi potreste bloccare voi stessi… Per quanto riguarda il lavoro, questo mese è stimolante in ogni settore della vostra vita, nel senso che riuscirete a far nascere nuove gemme e nuove opportunità.

BILANCIA

Cari Bilancia, le storie che sono rimaste indenni dalle tante problematiche nate ultimamente non rischiano e a volte sono proprio le difficoltà a rafforzare i legami. Queste stelle favoriscono le persone sole, si occupano della felicità dei legami matrimoniali. Per quanto riguarda il lavoro, la prima cosa da fare è recuperare forma e benessere. Il lungo transito di Marte nel segno ha generato complessità, e a partire dalla fine di agosto ci sono stati momenti di forte tensione, c’è chi è stato male.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non è facile capire quanto siamo presi della persona a cui abbiamo diretto il nostro amore, spesso ci accorgiamo della sua importanza solamente quando si è allontanata, quando la crisi e già troppo avanti per essere fermata. Questo è un discorso generale, ognuno deve cercare di riferire quello che scriviamo alla sua condizione. Capitolo lavoro: vi attende una settimana particolare, possono esserci dei ritardi nella realizzazione delle cose ma anche stimoli per crearne altre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, nel corso di questo periodo Venere transita in posizione favorevole, la situazione astrologica è in netto rialzo nei primi giorni della settimana quando noterai che il tuo fascino farà centro! Lavoro? Già da tempo state cercando di cambiare alcuni equilibri o situazioni che riguardano la vostra vita. I progetti che si ripetono per troppo tempo e da troppi anni hanno bisogno di una revisione totale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, situazioni altalenanti nel corso di questo periodo, molte le passioni che possono trasformarsi in qualcosa di più importante. Anche una avventura può diventare storia, le unioni che un buon futuro un cielo chiaro, sereno. Qualche problema da affrontare sarà inevitabile, soprattutto questioni di soldi se si intende convivere o acquistare qualcosa di importante. L’ambito professionale è interessato da aspetti stimolanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, la dissonanza di Venere si è fatta sentire negli ultimi mesi ma la buona notizia è dietro l’angolo, dal 9 il pianeta dell’amore tornerà in aspetto neutrale. Bisognerà solamente stare attenti alle provocazioni! Per quanto riguarda il lavoro, la passione questa settimana sarà intermittente, d’altronde è già da tempo che vivete alla giornata.

PESCI

Cari Pesci, il fatto di avere qualche problema di lavoro potrebbe riversarsi in maniera pesante nei rapporti interpersonali. C’è chi si sentirà solo ad affrontare alcune situazioni o poco compreso. Lavoro? C’è tensione nell’aria. Questo è un cielo per qualche giorno critico per quanto riguarda i risultati.

