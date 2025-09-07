Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settembre si apre con un cielo che ti chiede pazienza. Non è il tuo forte, lo sappiamo, ma il rischio è quello di lanciarti in battaglie inutili. La voglia di ribellione è forte, soprattutto sul lavoro: ti senti come se qualcuno ti stesse frenando. In amore invece c’è più movimento: single in cerca di emozioni potrebbero ricevere messaggi inaspettati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 settembre 2025), le prossime settimane saranno decisive sul piano pratico. Mercurio stimola i conti e le valutazioni: non è un periodo di spese folli, ma di riorganizzazione. In amore, chi è in coppia potrebbe dover affrontare discorsi legati alla casa o alla gestione della quotidianità. Attenzione però a non irrigidirti: a volte basta lasciarsi andare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei brillante, ma non immune dalla confusione: in questi giorni potresti sentirti diviso tra più scelte. Sul lavoro arrivano cambiamenti: nuove responsabilità, nuove mansioni, oppure semplicemente un cambio di prospettiva. L’amore ha bisogno di chiarezza: evita giochi di parole o mezze verità.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna opposta porta agitazione e piccoli scontri, specie in famiglia. Ti senti tirato da più parti, ma sai bene che quando ti chiudi a riccio rischi di alimentare incomprensioni. Sul lavoro, una fase di stress si accompagna però a interessanti prospettive future. In amore c’è voglia di protezione: chi è single sogna un rifugio emotivo, chi è in coppia deve ritrovare la leggerezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 settembre 2025), periodo forte, da protagonisti. Venere nel segno illumina i rapporti, anche quelli appena nati. C’è voglia di amare, di osare, di mettersi in mostra. Sul lavoro, hai una visione chiara: ciò che non funziona più va lasciato andare, anche se richiede coraggio. Settembre porta occasioni di successo personale.

VERGINE

Cari Vergine, finalmente chiarezza. Le nuvole degli ultimi mesi si diradano e puoi tornare a fidarti delle tue capacità. Sul lavoro, precisione e logica ti rendono imbattibile. In amore invece ci vuole più elasticità: non sempre la persona che ami segue i tuoi ritmi, ma questo non significa che non ti voglia bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

