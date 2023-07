Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 30 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 30 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nei prossimi giorni di questo fine luglio chi non ha una storia d’amore potrebbe innamorarsi all’improvviso e vivere una relazione con una persona importante. Qualcuno che potrebbe lasciare il segno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 luglio 2023), il cielo nel corso delle prossime ore sarà ottimo per fare incontri e conoscere persone nuove e magari importanti. Ma attenzione: non necessariamente nasceranno storie impegnative, godetevi semplicemente il momento… Prudenza nei rapporti familiari. Mordetevi la lingua per evitare scontri.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi ha progetti di convivenza o matrimonio, nei prossimi giorni si accorgerà di qualche ritardo sui tempi previsti. Forse bisognerebbe dare una scossa… Nella vita di coppia meglio essere chiari e mantenere la calma. Fate un passo alla volta.

CANCRO

Cari Cancro, sarà bene organizzare un incontro se si è single; le giornate di questo weekend (29-30 luglio 2023) porteranno soluzioni a problemi di coppia scoppiati di recente. Niente di troppo preoccupante, basterà la volontà per sistemare tutto. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 luglio 2023), voi nati sotto questo segno non siete tipi da “minestra riscaldata”, motivo per il quale dopo una spiacevole esperienza desiderate vivere qualche novità. Voltate pagina e godetevi le novità che arriveranno.

VERGINE

Cari Vergine, il nuovo transito di Mercurio a partire dal fine settimana in corso aiuterà le coppie a sbrogliare alcuni nodi e a superare perplessità anche di natura psicologica che sono sorte di recente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il nuovo transito di Mercurio aiuterà le coppie a sbrogliare alcuni nodi.