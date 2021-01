Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 3 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore oggi – 3 gennaio 2021 – la Luna nel segno è portatrice di ottime notizie e serenità. Questo vale sia per le coppie storiche che per i single, i quali finalmente possono rimettersi in carreggiata e trovare l’anima gemella. Sul lavoro ritrovate la voglia di rimettervi in gioco: magari siete stanchi della solita routine, per cui cercate nuovi stimoli e opportunità per la vostra carriera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 3 gennaio 2021), ci potrebbe essere qualche ritardo per il vostro segno sia a livello lavorativo che sentimentale. Se ci sono stati litigi e tensioni, cercate di risolverle il prima possibile. In particolare non riversate il vostro stress sul partner. Sul lavoro prendete scelte diverse rispetto al passato, perché avete bisogno di credere in qualcosa di nuovo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore se ci sono state polemiche con il partner, cercate di sedarle per tempo. Anche sul lavoro è il momento di fare chiarezza e capire da che parte state andando. Siete soddisfatti della vostra carriera? Ci sono tante cose che bisogna recuperare. Procedete con cautela e pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi – 3 gennaio – sarà davvero positiva in amore. Avete rialzato la testa dopo un periodo complesso. Luna e Marte sono favorevoli, approfittatene per dimostrare a tutti il vostro valore e le vostre qualità. In questi giorni dovete evitare i conflitti lavorativi: dal punto di vista professionale ci sono delle belle opportunità. Coglietele al volo.

ACQUARIO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 3 gennaio – sarà favorevole. Ci saranno periodi positivi in questo mese soprattutto da venerdì 8 e poi dal 19. A livello lavorativo cercate qualcosa di meglio per la vostra carriera e per avere un futuro più sereno, con maggiori guadagni. Dovete puntare sempre al meglio.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore oggi (domenica 3 gennaio 2021) vi invita a maggiore attenzione in amore. Non è proprio il momento adatto per mettersi a discutere, magari per questioni di poco conto. Sul lavoro avete avanzato richieste ambiziose. Le promesse ricevute potranno trasformarsi in realtà. Datevi da fare se volete lanciare una nuova attività.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: periodo positivo sul lavoro e in amore.

