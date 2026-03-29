Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 29 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state entrando in una fase in cui non basta agire, bisogna scegliere come agire. C’è bisogno di verità in amore. Capitolo lavoro: potreste rivedere una strategia o accorgervi che un obiettivo va raggiunto con un approccio più intelligente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 29 marzo 2026), giornata che parla di costruzione lenta ma concreta. Non ci sono grandi scosse, ma un senso di stabilità che vi permette di andare avanti con sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per sistemare questioni pratiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella che state vivendo non sarà la solita giornata leggera: c’è qualcosa che vi porterà a riflettere più del previsto. Lavoro? Potreste dover scegliere tra due opzioni, entrambe interessanti ma diverse. Molto diverse tra loro.

CANCRO

Cari Cancro, siete immersi in una giornata emotivamente ricca, particolare. Non è pesante, ma intensa. Avete la sensazione che qualcosa stia cambiando, anche se non sapete ancora cosa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non assorbire troppo le tensioni degli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 29 marzo 2026), scoprite una forza più silenziosa ma più efficace. Sapete già chi siete. Lavoro? Siete più autorevoli e meno impulsivi. Qualcuno potrebbe cercare il vostro consiglio. In amore c’è voglia di autenticità.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo una giornata perfetta per rimettere ordine. State facendo chiarezza dentro di voi e questo vi aiuta a prendere decisioni migliori. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a vedere ciò che gli altri trascurano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata perfetta per rimettere ordine.