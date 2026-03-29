Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 29 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di equilibrio, ma anche di cambiare qualcosa che non vi rappresenta più. È una giornata di passaggio, in cui iniziate a capire cosa volete davvero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi un po’ indecisi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 29 marzo 2026), in queste ore di fine marzo siete profondi e lucidi. Non vi sfugge nulla, e questo vi dà un vantaggio notevole. Per quanto riguarda il lavoro, potete leggere tra le righe e capire cosa sta succedendo davvero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di cambiare ritmo. Non è una giornata da routine, ma da piccoli strappi alle abitudini. Anche una semplice variazione può darvi nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si muove, ma non subito in modo evidente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata importante per fare bilanci. Non è una crisi, ma un momento di valutazione. State capendo cosa funziona davvero e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare conferme, ma anche nuove responsabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 29 marzo 2026), la vostra mente è un laboratorio di idee, ma non tutte sono da sviluppare subito. Lavoro? Una soluzione originale può arrivare all’improvviso.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante dal punto di vista emotivo. State diventando più consapevoli di ciò che provate, e questo vi rende più forti. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione potrebbe anticipare qualcosa che gli altri capiranno dopo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante dal punto di vista sentimentale ed emotivo.