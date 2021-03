Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – domenica 28 marzo 2021 – dovrà essere all’insegna della cautela, perché la Luna è in opposizione. Cercate di mantenere la calma se non volete litigare con chi vi circonda. Sul lavoro potrebbero arrivare ghiotte proposte. Valutatele con calma e accettatele solo se si tratta di impegni di poco conto, perché già siete abbastanza incasinati così.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 28 marzo 2021 – sta per arrivare una svolta inevitabile nella vostra vita. Fatevi trovare pronti. L’amore negli ultimi tempi è stato messo a dura prova, e ora dovete rialzarvi. Cercate di capire cosa è meglio fare: continuare con la storia che state vivendo o voltare pagina? Per fortuna sul lavoro potete riscattarvi e dimostrare il vostro valore.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi sarà positiva e potete approfittare di una Luna finalmente favorevole. Cercate di recuperare il disagio vissuto nelle ultime giornate, che non sono state facili. Sul lavoro possibili nuovi incontri e opportunità da cogliere al volo. Giove e Saturno saranno al vostro fianco per i prossimi mesi. Non male.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà un po’ sottotono. La vostra relazione non vi convince e vorreste qualcosa in più dal partner. Cercate di non farvi trascinare in pensieri troppo negativi. Sul lavoro i problemi, soprattutto a livello contrattuale, non mancano, per cui non riuscite a prendere decisioni per il futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, preparatevi perché con una persona nata sotto il segno della Bilancia potresti vivere una bella emozione. In generale si prevede una giornata molto positiva per i sentimenti, sia per chi è single sia per chi ha una relazione stabile. Sul lavoro ci sono questioni economiche da risolvere: ultimamente avete speso troppo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi. D’altronde che avete da temere? Con il partner, invece, se ci sono stati litigi e discussioni, è il momento di chiarirsi e recuperare il tempo perduto. Tanta determinazione sul lavoro. Potete prendere decisioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete tanti pianeti dalla vostra parte che vi accompagneranno anche nei prossimi mesi.

