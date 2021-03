Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la Luna nel segno, è il momento di lasciarsi andare di più in amore. Non siate troppo timidi, d’altronde se c’è una persona che vi piace, cosa avete da perdere? Sul lavoro possono esserci tensioni, meglio mantenere la calma. I più giovani possono lasciarsi in nuove avventure e portare avanti i propri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 28 marzo -, la giornata sarà molto particolare in amore, come in generale tutto il periodo che state vivendo. In questi ultimi giorni di marzo infatti potete osare di più, perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro cercate di non cadere in provocazioni: c’è sempre qualcuno che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con le persone nate sotto il segno del Leone e della Bilancia possono nascere belle emozioni, vivetele a pieno. In generale sarà una domenica ottima per i sentimenti, sia per chi è single, sia per chi ha una storia di lungo corso. Sul lavoro avete tanta voglia di novità e cambiamenti per ritrovare i gusti stimoli.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa domenica sarà piuttosto pesante in amore: con il partner ci sono parecchie incomprensioni e i litigi sono all’ordine del giorno. Sul lavoro, cerca di rilassarti il più possibile. Gli impegni sono tanti: datevi delle priorità senza farvi travolgere dallo stress.

ACQUARIO

Cari Acquario, potrete recuperare sotto molti punti di vista. Ci sono tanti discorsi lasciati in sospeso e che dovete riprendere il prima possibile. Sul lavoro, pian piano si recupera soprattutto se svolgete una professione nella quale siete a contatto con il pubblico. Dopo un periodo difficile, è il momento di ripartire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prevede una giornata molto positiva per i sentimenti, e sarà così fino alla fine del mese. Se avete litigato con il partner o ci sono continue tensioni, provate a parlarvi e chiarirvi. Sul lavoro, può arrivare una buona notizia ma tutto dipende da quello che sapete fare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: dopo un periodo complesso, potete ripartire.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 MARZO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 28 marzo 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 marzo 2021