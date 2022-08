Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il weekend che state vivendo è all’insegna del riscatto. State entrando in un periodo di scelte importanti e di grande intolleranza. Per quanto possibile, cercate di essere sereni, non create ulteriori problemi a voi e a chi vi circonda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 agosto 2022), a breve potreste iniziare un nuovo progetto lavorativo e non. Chi in passato ha avanzato delle richieste, riceverà aiuti importanti. Una grossa mano. Ci saranno soluzioni interessanti per cause (o questioni) aperte da troppo tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un fine settimana interessante, per alcuni appassionante. Chi vive un amore e lo vuole confermare, in questo weekend dovrà assolutamente frequentare la persona che ama. Starle vicino. In questo periodo, inoltre, potrebbe esserci la possibilità di rinverdire una storia d’amore.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore potrete parlare ed esternare liberamente anche i vostri momenti di insicurezza. Se avete chiuso una storia a giugno, ma ha ancora delle buone basi, in questo fine settimana potreste recuperare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 agosto 2022), nei rapporti con gli altri o di amore e di amicizia potreste avere qualche dubbio, ma già oggi potreste recuperare. Dovrete capire se amate davvero una persona oppure no.

VERGINE

Cari Vergine, è preferibile non affrontare argomenti spinosi o riguardanti l’ambito familiare nelle prossime ore… Qualcuno di voi sarà contento di viaggiare o di rendersi protagonista di attività produttive. Bene il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: fine settimana interessante. Chi vive un amore e lo vuole confermare.