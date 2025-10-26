Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:10
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 26 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 26 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana (25-26 ottobre) è caratterizzato da armonia e equilibrio. Le stelle suggeriscono di dedicarsi ad attività che favoriscano il benessere psicofisico. La complicità con il partner sarà forte. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di collaborare con gli altri e di cercare soluzioni condivise.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 ottobre 2025), vivrete un fine settimana all’insegna della passione e dell’intensità. Le stelle incoraggiano a seguire i propri desideri. Lavoro? Questo è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fine settimana in corso sarà all’insegna dell’avventura e della scoperta. Le stelle suggeriscono di dedicarsi a nuove esperienze e di ampliare i propri orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con ottimismo e apertura mentale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un fine settimana all’insegna della riflessione e della pianificazione. Le stelle consigliano di dedicarsi a progetti a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e realistici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 ottobre 2025), il fine settimana sarà caratterizzato da innovazione e originalità. Le stelle incoraggiano a dedicarsi a progetti creativi e a pensare fuori dagli schemi. Capitolo lavoro: è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana sarà all’insegna della sensibilità e dell’intuizione. Le stelle suggeriscono di ascoltare il proprio cuore e di seguire le proprie emozioni. Lavoro? Questo è il momento di concentrarsi su obiettivi che rispecchino i propri valori e passioni.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il fine settimana sarà caratterizzato da armonia e equilibrio.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 OTTOBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca