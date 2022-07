Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 24 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le questioni lavorative sono praticamente ferme al palo, mentre in amore potrebbe esserci un ottimo recupero, ora bisogna capire solo se con il partner o con una nuova conoscenza… Cercate di non ferire qualcuno…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 luglio 2022), avete vissuto una grande agitazione che avete parzialmente superato e in questo fine settimana di fine luglio avrete la possibilità di dover affrontare qualche discussione in amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un periodo pieno di stimoli ma attenzione a non fare confusione, in particolare in amore. Non trascurate il partner e usate bene cuore e testa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se non trovate la persona giusta potete anche stare per diversi mesi da soli… Avete una grande autostima e questo è un bene, ma forse è giunto anche il momento di concedersi e di lasciarsi andare…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 luglio 2022), forse è questa la chiave per avere successo: cercare di evitare complicazioni e iniziare e vivere liberamente e in pace.

PESCI

Cari Pesci, venite da settimane molto impegnative. Nei prossimi due giorni non fate tropo, non fate troppe cose, cercate di riposare e di recuperare energie fisiche e mentali.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: dopo tanto lavoro è arrivato il momento di riposare.