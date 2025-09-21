Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 21 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana in corso è caratterizzato da equilibrio e introspezione. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante valutare con attenzione nuove proposte e collaborazioni che sono arrivate o stanno per arrivare. La dolcezza e la complicità regaleranno momenti piacevoli alle coppie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 settembre 2025), state vivendo delle giornate intense e ricche di emozioni. Lavoro? La determinazione nel corso delle prossime ore di questo fine mese permetterà di affrontare piccoli ostacoli senza stress eccessivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo fine settembre sarete animati da entusiasmo e voglia di novità. Per quanto riguarda il lavoro, godrete di iniziative originali e progetti a breve termine. La fortuna accompagna nuove conoscenze e contatti sociali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un fine settimana (sabato 20 e domenica 21 settembre) tanto produttivo quanto impegnativo. Per quanto riguarda il lavoro, concentrazione e organizzazione porteranno soddisfazioni; in amore sarà necessario maggiore dialogo e apertura verso il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 settembre 2025), queste sono delle giornate creative e stimolanti. Il lavoro nel corso delle prossime ore di questo fine settimana beneficerà di nuove idee e collaborazioni positive. In amore, i single avranno possibilità di incontri piacevoli.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un fine settimana di introspezione e intuizione. Per quanto riguarda il lavoro, le scelte guidate dall’intuito porteranno risultati concreti. Le coppie troveranno equilibrio e momenti di intimità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il fine settimana sarà caratterizzato da equilibrio e introspezione.