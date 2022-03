Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 20 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie che hanno cercato di trovare in vano un equilibrio nelle ultime tre settimane potranno vivere una forte crisi. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta un periodo molto impegnativo ma Giove e Saturno saranno favorevoli. Nessun timore. Andate dritti per la vostra strada.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo di oggi (domenica 20 marzo 2022), il pomeriggio sarà migliore della mattinata per quanto riguarda l’amore. Capitolo lavoro: ci potrebbero essere delle piccole complicazioni ma saranno presto superate. Seguite l’istinto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – domenica 20 marzo 2022 – il Sole inizierà un transito favorevole nel vostro segno. Anche per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà positiva. Ma fate attenzione a non pretendere troppo da chi vi sta vicino. Non tutti vanno alla vostra velocità. Dovete accettarlo, così come il fatto che non tutti la pensino come voi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’arrivo della primavera porterà qualche indecisione, in alcuni casi: un’agitazione esagerata. Per quanto riguarda il lavoro, chiarite bene i turni e le mansioni: nulla sarà definitivamente compromesso. Saprete bene trovare una soluzione ai problemi che vi attanagliano, serve solo un po’ di pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 marzo 2022), è probabile che chi ha chiuso una storia non ci ripensi, anzi sia contento della libertà ritrovata. Capitolo lavoro: se volete cambiare è importante evitare di prendere tutto di petto. Calma.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 20 marzo – la mattinata sarà sottotono, il pomeriggio andrà meglio anche per gli incontri. Capitolo lavoro: le cose che farete partire in questo periodo saranno destinate a durare, gli ultimi dieci giorni di marzo saranno favorevoli dal punto di vista economico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: bene amore e lavoro, ma non pretendete troppo dagli altri.