Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 20 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 20 marzo 2022 – se avete al vostro fianco una persona a cui tenete e siete almeno un po’ ricambiati, non tiratevi indietro. Rischiate di rinunciare a qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, alcune situazioni andranno tenute sotto controllo durante le prossime 48 ore. Non mettetevi nei casini.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 marzo 2022), durante il pomeriggio le cose andranno un po’ meglio, con una persona del Cancro potranno nascere polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di programmare tutto, così da non ritrovarvi a fare le cose di fretta e furia.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – 20 marzo – Venere finalmente è tornata attiva: magari ci saranno nuovi incontri che potrebbero risultare importanti. In generale l’amore torna a risplendere. Capitolo lavoro: momento positivo per chi ha un’attività creativa. Date sfoggio alla vostra fantasia.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente i nodi verranno al pettine. Se vivete una storia frastagliata vi troverete in balia degli eventi. Per quanto riguarda il lavoro, state ancora aspettando una risposta importante. Rischiate di perdere la pazienza per piccole cose, ma è il caso di mantenere la calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 marzo 2022), si avvicina un momento di forza: questa domenica avrà la Luna favorevole, soprattutto al mattino. Se siete single non rifiutate gli inviti. Capitolo lavoro, mettete da parte le preoccupazioni: tutto si risolverà presto.

VERGINE

Cari Vergine, Venere non sarà più opposta: non si potranno superare in due minuti eventuali crisi d’amore, però sarete disponibili ad accorciare le distanze. Per quanto riguarda il lavoro, stringete i tempi. Non è un momento facile sotto tanti aspetti, ma dovete dare il massimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: Luna favorevole soprattutto all’inizio della giornata. Perché l’oro ha il mattino in bocca.