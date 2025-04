Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 20 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia sarà al centro di questo fine settimana di metà/fine aprile 2025. In amore, la comunicazione sarà essenziale. Parlate per evitare malintesi con il partner. Capitolo lavoro: tutto procederà per il meglio nel corso delle prossime ore. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 aprile 2025), il vostro sarà un fine settimana intenso sul piano emotivo per molti di voi. Alcune situazioni potrebbero richiedere un chiarimento, ma con il giusto atteggiamento tutto si risolverà per il meglio. Coraggio: a lavoro!

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ l’energia nel corso delle prossime ore di questo weekend di fine aprile non vi mancherà, ma attenzione a non disperderla in troppe attività. Fate una cosa per volta. Questo è un ottimo momento per pianificare il futuro, sia in amore sia nel lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle di questo fine settimana indicano la necessità di trovare un equilibrio tra vita personale e lavorativa. Fatelo ora. Inutile rimandare. Dedicate del tempo a ciò che vi fa stare bene. Veramente bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 aprile 2025), il vostro sarà un weekend perfetto per la creatività e le nuove idee. Gli incontri potrebbero rivelarsi particolarmente stimolanti nel corso delle prossime ore, soprattutto sul piano amoroso.

PESCI

Cari Pesci, questo è il momento ideale per dedicarsi ai sentimenti. Chi è in coppia potrà rafforzare il legame, mentre i single potrebbero fare un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la comunicazione sarà essenziale per evitare malintesi. Lavoro? Tutto procederà per il meglio.