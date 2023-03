Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di buttarsi e mettersi in gioco in amore. Sul lavoro è un buon momento per portare a termine qualche progetto rimasto in sospeso. Riprendete in mano la vostra vita lavorativa e dimostrate di che pasta siete fatti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 marzo 2023), attenzione alle polemiche in amore e se siete single guardatevi intorno. Sul lavoro ci sono incertezze ma sapete già quale strada volete percorrere. Dimostrate di che pasta siete fatti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore ci sono state giornate pesanti quindi adesso godetevi la vostra meritata calma. Sul lavoro non fatevi prendere dall’ansia, tenete le cose sotto controllo e vedrete che tutto andrà per il meglio. Volete dominare tutto, ma a volte dovreste imparare a delegare di più agli altri. E a fidarvi di chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa è una giornata molto bella per l’amore. Sul lavoro, invece, bisogna avere pazienza e lasciare che il tempo passi. Attenzione alle spese. Ultimamente ne avete avute di eccessive e ora il piatto piange, cercate di limitarle. Saprete ottenere grandi cose.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 marzo 2023), la luna è un po’ strana, quindi attenzione alle discussioni d’amore. Mantenetele la calma e siate diplomatici se non volete litigare con il partner anche per piccole questioni. Sul lavoro non mettete troppa carne al fuoco e se lo desiderate, rimettetevi in gioco.

PESCI

Cari Pesci, una bellissima giornata per godere delle emozioni d’amore. Sul lavoro siete ancora in attesa di cambiamenti. Presto arrivano soluzioni a discussioni degli ultimi giorni e anche nuovi contratti e opportunità per cambiare vita una volta per tutte. I prossimi tre giorni saranno meravigliosi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: preparatevi a vivere giornate meravigliose, specie all’inizio della prossima settimana. Saprete ottenere grandi cose.