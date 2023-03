Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 19 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la luna è opposta e crea qualche piccolo disagio d’amore. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio prendersi una pausa per staccarsi dallo stress. Andrò meglio la prossima settimana. Avete proprio bisogno di una pausa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 marzo 2023), in amore sta andando meglio e avete di fronte un weekend davvero promettente. Sul lavoro siete pieni di energie. Incanalatele al meglio per ottenere grandi cose.

GEMELLI

Cari Gemelli, la luna torna attiva e rende le emozioni ancora più forti di prima. Sul lavoro non stancatevi troppo e cercate di circondarvi di persone positive. Solo così potete ottenere risultati importanti e dimostrare di che pasta siete fatti.

CANCRO

Cari Cancro, la luna è dissonante e in questo weekend sarebbe meglio evitare le polemiche. Sul lavoro arrivano nuove proposte che promettono bene. Cercate di non fermarvi anche se siete stanchi. Solo con l’impegno e i sacrifici si ottengono grandi cose.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 marzo 2023), siete alle prese con qualche piccola difficoltà amorosa ma presto riuscirete a recuperare. Sul lavoro arrivano novità ma le decisioni spettano a voi. Valutate pro e contro con calma prima di accettare eventuali proposte.

VERGINE

Cari Vergine, se siete innamorati fatevi avanti, è questo il momento di agire. Sul lavoro state facendo un bel percorso che vi porterà lontano. Inutile rimanere ancorati al passato, voltate pagina se qualcuno vi ha fatto soffrire e apritevi a nuove conoscenze. Avete tutte le carte in regola per fare bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: con questa luna potete vivere emozioni che raramente avete provato finora.