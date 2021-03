Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – domenica 14 marzo 2021 – siete molto concentrati sul lavoro e poco sull’amore. Il weekend invece può essere un’ottima opportunità per stare in compagnia del partner. Storie nate da poco potrebbero rivelarsi non entusiasmanti, per cui meglio lasciar perdere. Bene la sfera professionale: avete tanti progetti da portare a termine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 14 marzo 2021 -, ci sono ottime opportunità per i sentimenti. Se ci sono state delle delusioni, affrontatele di petto e provate a chiarirvi. Non siete tipi che dimenticano facilmente o fanno finta di nulla. Sul lavoro, le scelte fatte nell’ultimo periodo non sono state del tutto convincenti, forse è meglio cercare qualcosa di nuovo.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un weekend intenso in amore. Godetevi una domenica all’insegna del relax e della passione con il partner. D’altronde avete bisogno di staccare un po’ la spina dopo i tanti impegni della settimana. Se siete single, potete finalmente fare colpo su qualcuno che vi piace. Dichiaratevi senza timore, non avete nulla da perdere.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox inutile continuare a rivangare il passato. È il momento di guardare avanti e mettere da parte situazioni e persone che vi hanno fatto soffrire. Non vivete sempre con nostalgia verso ciò che è stato. Inoltre in questi giorni avete Venere e Luna favorevoli: approfittatene. Se siete single potete fare incontri speciali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 14 marzo 2021 -, vivete un periodo davvero propizio per l’amore. Possono nasce storie importanti, basta semplicemente darsi da fare e osare un po’ di più. D’altronde non siete certo timidi o avete problemi di autostima. Discussioni sul lavoro, ma le state superando al meglio, dimostrando il vostro talento.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – 14 marzo – in amore in questo periodo serve grande cautela. Venere infatti è in opposizione e questo non è mai un bene. Possibili duri litigi con il partner. Non parlate più del dovuto. Sul lavoro, molte le tensioni che state vivendo: vi sentite sotto pressione. Se dovete prendere decisioni importanti, rimandatele di qualche giorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo ottimo per l’amore.

