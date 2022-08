Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 14 agosto 2022 – la Luna potrebbe regalarvi belle novità in amore. Capitolo lavoro: le stelle sono dalla vostra parte, favorite le collaborazioni e portate avanti i progetti con fiducia. Insomma, rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 agosto 2022), la giornata in amore è positiva, avete tante passioni e avete voglia di uscire fuori dal passato che è stato turbolento. Lavoro? Meglio non avere litigi con i colleghi. Ripartite alla grande.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata in amore non è delle migliori, meglio prestare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo sembra problematico perché non vi sta bene nulla! Mai. Forse anche voi avreste bisogno di una pausa, non potete pensare di essere sempre carichi a mille.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è favorevole: se avete attraversato una crisi, è arrivato il momento di ritrovare la tranquillità. Capitolo lavoro: non vi scoraggiate se non arrivano i risultati. Cercate di essere pazienti e abbiate fede. Non rimarrete delusi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 agosto 2022), la giornata in amore è sottotono e potrebbero esserci dei problemi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio tenere sotto controllo le polemiche in queste ore. Non parlate fino alla giornata di lunedì.

VERGINE

Cari Vergine, i nuovi incontri potrebbero aiutarvi anche a farvi dimenticare il passato. Capitolo lavoro: non è il momento di stare con le braccia conserte, datevi da fare e portate avanti progetti a lunga scadenza. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: bene l’amore. Lavoro? Siete pronti a ripartire alla grande.