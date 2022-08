Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 14 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i sentimenti andranno gestiti con attenzione: non tutti i rapporti sono in crisi, ma c’è bisogno di ricordarsi perché si sta insieme. Lavoro? La situazione generale lavorativa invita a portare avanti i progetti con tranquillità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 agosto 2022), la giornata partirà con Venere favorevole: guardatevi attorno perché potreste fare incontri decisamente piccanti e importanti. Capitolo lavoro: c’è qualcosa di particolare in questo cielo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche in amore è arrivato il momento di giocare, non prendetevi troppo sul serio nelle prossime ore. Non ora, almeno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di riflettere bene prima di parlare e di agire! Non siate impulsivi e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il weekend sarà molto interessante, soprattutto per chi vuole capire la tenuta di un rapporto recente o storico che sia. Lavoro? Possono capitare degli imprevisti, ma è meglio affrontare tutto con ottimismo e tranquillità. Solo così otterrete grandi traguardi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 agosto 2022), la giornata potrebbe essere una di quelle importanti, da circoletto rosso sul calendario: potreste fare la differenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero venirvi in mente delle belle idee!

PESCI

Cari Pesci, Venere presto sarà nel vostro segno, ma chi ha una storia ora dovrà capire se il rapporto è ancora vivo e vegeto. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere bisogno di un aiuto da un partner o socio. Le occasioni non mancano di certo. Sfruttatele a pieno e vedrete che non rimarrete delusi, osate di più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottima giornata per l’amore. Molto bene anche il lavoro. Insomma, approfittatene perché certi quadri astrali non sono così frequenti.