Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 12 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è dalla vostra parte, e questo significa che potete riconquistare qualcuno o semplicemente sentirvi di nuovo apprezzati. Nel lavoro, nuove collaborazioni all’orizzonte. Attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi. L’amore c’è, ma va curato con gesti e non solo parole. Buone notizie economiche in arrivo da metà mese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 ottobre 2025), un po’ di nervosismo oggi, ma sotto sotto avete tutto sotto controllo. L’amore vi mette alla prova: chi è in coppia deve evitare di essere troppo critico. Nel lavoro, buone prospettive economiche in vista, ma serve prudenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente un po’ di leggerezza! Oggi siete allegri, comunicativi e pronti a fare nuove conoscenze. In amore c’è un recupero netto, e anche nel lavoro la fantasia porta soluzioni. Giornata da vivere a pieno! C’è un bel recupero nelle relazioni, anche se resta un po’ di confusione emotiva. Nel lavoro si aprono porte nuove: non abbiate paura di cambiare. Le idee vincono sulla paura!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un po’ sottotono, ma nulla di grave. Avete bisogno di staccare e riprendere fiato. Le responsabilità pesano, ma presto arriverà una ricompensa. In amore serve meno logica e più cuore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 ottobre 2025), giornata brillante! Oggi tutto scorre meglio, grazie a una bella energia astrale. L’amore può sorprendere, anche con un messaggio inaspettato. Nel lavoro, si apre una porta importante entro fine mese.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di confusione vi accompagna, ma non fatevi prendere dal panico. L’amore vi chiede sincerità, anche se può far male. Sul lavoro, non ascoltate i pettegolezzi: concentratevi sui vostri obiettivi. La creatività resta la vostra forza. Oggi serve calma, soprattutto con chi vi provoca. L’amore chiede chiarezza, non potete più rimandare una conversazione importante. Nel lavoro, evitate tensioni con un capo o collega.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata brillante! Oggi tutto scorre meglio, grazie a una bella energia astrale.