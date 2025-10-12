Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:08
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 12 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna vi spinge a fare, ad agire, ma occhio a non essere troppo impulsivi. In amore qualcosa si sblocca, ma dovete lasciarvi andare di più. Nel lavoro ci sono novità in arrivo entro il weekend: preparatevi a una piccola svolta. Un po’ di confusione vi accompagna, ma non fatevi prendere dal panico.
L’amore vi chiede sincerità, anche se può far male. Sul lavoro, non ascoltate i pettegolezzi: concentratevi sui vostri obiettivi. La creatività resta la vostra forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 ottobre 2025), serve calma, soprattutto con chi vi provoca. L’amore chiede chiarezza, non potete più rimandare una conversazione importante. Nel lavoro, evitate tensioni con un capo o collega.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, c’è un bel recupero nelle relazioni, anche se resta un po’ di confusione emotiva. Nel lavoro si aprono porte nuove: non abbiate paura di cambiare. Le idee vincono sulla paura!

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi. L’amore c’è, ma va curato con gesti e non solo parole. Buone notizie economiche in arrivo da metà mese.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 ottobre 2025), siete protagonisti e lo sapete bene: tutto gira intorno a voi. L’amore è passionale, ma non esagerate con la gelosia. Nel lavoro arriva un riconoscimento o un complimento che vi farà bene al cuore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, siete stanchi di fare sempre tutto da soli, ma presto qualcuno vi darà una mano. In amore serve più pazienza: non cercate la perfezione, cercate l’intesa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete stanchi di fare sempre tutto da soli, ma presto qualcuno vi darà una mano. La vostra precisione è l’arma vincente.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 OTTOBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca