Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 12 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di stare attenti alle spese. Non stanno proprio vivendo un periodo florido, infatti, le vostre finanze, ed è importante riuscire a mettere qualcosa da parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, vi siete arenati tra mille preoccupazioni e pensieri, e forse dovreste cercare di sbrogliare la matassa affrontando una cosa alla volta e non avendo fretta. E’ un periodo duro per tutti, per voi con Saturno in opposizione in particolare. Quello che vi ci vuole è una piccola spinta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox dovete valutare bene come vi sentite stando accanto al partner, perché se sorgono alcuni dubbi non è il caso di sottovalutarli o ignorarli. In amicizia potreste avere qualche scontro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo del guru per questa Pasqua per voi è positivo. Anche se ci sono mille difficoltà in questo periodo voi avete voglia di combattere ed essere felici. Continuate su questa strada e vi assicurerete mesi di serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox non dovreste avere paura di trasformare la vostra vita se siete arrivati ad una fase di stallo. Cercate di realizzare la vostra felicità a tutti i costi, anche se questo significa fare delle grosse rinunce.

PESCI

Cari Pesci, avete a che fare con qualcuno che vi ha molto coinvolto sentimentalmente, ma che vi sta mettendo a dura prova. Non siete abituati a un certo tipo di personalità, ma è proprio questo il bello: è una nuova sfida e occasione di crescita per voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: anche se ci sono mille difficoltà in questo periodo voi avete voglia di combattere ed essere felici.

