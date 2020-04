Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vostra Pasqua sarà davvero emozionante, con la Luna che vi mostrerà il suo miglior volto e l’amore che vi fa battere il cuore. Avete tanti progetti, prendetevi una giornata per guardarli sorridendo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo dovete mantenervi calmi, cercare di tenere duro anche se alcune cose non stanno andando proprio come volevate. La Luna è in opposizione, quindi prestate attenzione anche alla salute e al fisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di essere il più possibile coraggiosi per affrontare un periodo che, anche se sarà un po’ nero, vi porterà ricchi benefici per il futuro. Prendete un bel respiro e cercate tutto l’ottimismo che siete capaci di trovare dentro di voi.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo è un periodo complicato, di alti e bassi, in cui non avete una stabilità emotiva per varie ragioni. Cercate di ricaricarvi in questi giorni di festa, magari allontanandovi un po’ da tutto quello che vi preoccupa.

LEONE

Cari Leone, avete avuto un litigio con qualcuno di importante nella vostra vita, ma avete fatto bene a tirare fuori tutta la polvere da sotto il tappeto. Adesso potrete chiarire tutti i malintesi e ripartire con un altro passo.

VERGINE

Cari Vergine, anche se siete persone per lo più abitudinarie, non state riuscendo a condurre la vostra vita normalmente perché non vi sentite molto bene con voi stessi. Indagate nel profondo da dove viene questo malessere, anche facendovi aiutare da qualcuno di cui vi fidate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la vostra Pasqua sarà davvero emozionante, con la Luna che vi mostrerà il suo miglior volto e l’amore che vi fa battere il cuore.

