Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 10 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata promettente per l’amore, soprattutto al mattino. Come sempre in questi casi i single possono fare ottimi incontri. Sul lavoro i problemi di natura legale non mancano, forse è il caso di affidarsi ad un esperto. Non prendete certi problemi sotto gamba.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 ottobre 2021), avete tanta voglia di rimettervi in gioco, soprattutto in amore. A volte è necessario sfidare il destino e la sorte per lanciarsi in nuovi amori. Se c’è una persona che vi piace davvero, tuffatevi senza remore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si prospetta un periodo ottimo per le coppie, soprattutto di lunga data: potete fare ambiziosi progetti come quello di costruire una famiglia insieme o di fare dei figli. Sul lavoro dovete essere più coraggiosi e rischiare maggiormente. Un po’ di curiosità in più non guasterebbe.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste approfittarne per riavvicinarvi ad una persona con la quale avete litigato e non vi sentite da tempo. Non solo una relazione, ma anche un amico con cui avete magari discusso. Sul lavoro non precludetevi nuove importanti esperienze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 ottobre 2021), giornata per voi molto promettente, soprattutto se siete single e in cerca di nuovi incontri. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire, approfittatene per riposare e ricaricare le pile.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – domenica 10 ottobre 2021 – sarà molto tesa in amore. Cercate di non alimentare polemiche inutili con il partner, che a lungo andare possono minare la coppia. Sul lavoro serve maggiore pazienza, dovete prendere con assoluta calma decisioni importanti per il vostro futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: riavvicinatevi ad una persona speciale.

