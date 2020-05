Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 10 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede molto più consapevoli delle vostre scelte a livello amoroso, più convinti della direzione che avete preso da qui al futuro dopo un periodo burrascoso. Sul lavoro arrivano i primi riconoscimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore le cose cominciano ad andare meglio, c’è un recupero. Se avete chiuso una storia da poco non sarete pronti per intraprendere qualcosa di serio, ma cercate anche di non tarparvi le ali. Sul lavoro rimandate un’attività per cui avete bisogno di maggiore concentrazione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, frenate l’impulsività e non giocate con i vostri sentimenti, prima che con quelli degli altri. Se portate avanti due storie dovreste cercare di venire a capo di questa situazione prima di perderle entrambe. E indagate in fondo a voi stessi: cosa volete davvero?

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questa giornata è importante che vi ritagliate uno spazio per passare un po’ di tempo in compagnia, con tutte le misure di sicurezza del caso. Avete bisogno di parlare vis a vis con le persone care, per avere un consiglio vero su qualcosa che vi preoccupa.

ACQUARIO

Cari Acquario, non correte troppo. Potete raggiungere tutti i vostri obiettivi senza avere fretta, aspettando i tempi maturi per ciascuna realizzazione personale. Sul lavoro un cavillo legale rallenterà la chiusura di un affare importante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo Palo Fox Venere dissonante vi farà tornare indietro su alcune decisioni che avete preso nell’ultimo periodo. Se volete tornare indietro, però, dovrete esserne convinti al 100 per 100. Nessuna scelta d’impulso che provocherebbe nuova sofferenza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: in amore le cose cominciano ad andare meglio, c’è un recupero.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 10 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 10 maggio 2020