Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox in queste giornate la Luna dissonante non aiuta le coppie, che si troveranno ad avere qualche problema nel gestire le discussioni e, in generale, le emozioni. Cercate di non soccombere ma trovare il modo di distrarvi. Magari con il lavoro.

TORO

Cari Toro, non va molto bene l’amore, avete potuto constatare più di una divergenza con il partner e non vi trovate più molto in sintonia per quanto riguarda alcuni fondamentali della vostra relazione. Le cose, però, miglioreranno alla fine del mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata è molto nervosa ed agitata, questa mattina vi siete alzati molto male dal letto e le cose non possono che peggiorare. Sul lavoro sarete costretti a fare delle rinunce, ma non è detto che ciò non andrà a vostro totale giovamento.

CANCRO

Cari Cancro, qualche problema amoroso vi preoccupa, ma probabilmente si tratta di qualche malumore passeggero che potrete riuscire a lenire già nel pomeriggio. Sul lavoro cercate più stabilità e garanzie, quindi intraprendete un percorso che vi porti in questa direzione.

LEONE

Cari Leone, siete in ottima forma e lo sapete, quindi sfoggerete il vostro lato più seduttivo con il partner o con chi vi interessa. Qualche difficoltà pratica renderà la giornata più movimentata del previsto, ma anche fruttuosa.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi evitate lo scontro con il partner, perché se si è creato un problema le responsabilità non sono certamente solo sue. Guardatevi dentro e fate della sana autocritica.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete in ottima forma e lo sapete, quindi sfoggerete il vostro lato più seduttivo con il partner o con chi vi interessa.

