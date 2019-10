Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Mercoledì 9 ottobre 2019 – Ogni giorno Paolo Fox, il guru degli astrologi, annuncia le previsioni del suo oroscopo, il più consultato in Italia. Sono tantissimi infatti gli italiani che cercano le ultime previsioni sul web. Spesso Fox è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, in questi giorni i vostri pensieri sono tutti concentrati sul vostro portafogli. Da qualche tempo, infatti, avete qualche problemino economico e siete concentrati a risolverlo e risollevare così il vostro morale. Al momento, però, non riuscite a trovare soluzione. Anche perché non siete molto soddisfatti del vostro lavoro, che vorreste cambiare per trovare di meglio. Vi manca il coraggio, ma abbiate più fede nelle vostre capacità. E non trascurate troppo l’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, specialmente se siete single questi sono giorni troppo speciali per essere sprecati. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, infatti, siete fortemente favoriti nei nuovi incontri: se avete intenzione di tuffarvi in una nuova avventura, questo è il momento adatto. Sul lavoro invece continua il periodo di stallo: siete in attesa di novità che sembrano non arrivare mai.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, oggi non siete molto in forma. Lo si vede fin dal primo mattino, quando anche il minimo movimento vi costa un’immane fatica. Qualche malanno di stagione e un’alimentazione decisamente errata vi rendono ko: iniziate a ripensare ad alcuni settori della vostra vita. Non prendetevela con il partner se sul lavoro arrivano solo stress e responsabilità: concentratevi affinché la vostra situazione generale migliori.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, alcuni di voi stanno vivendo un periodo di sofferenza in seguito alla rottura di una relazione. State valutando se ci sono gli estremi per un chiarimento, ma le stelle vi consigliano di guardare avanti e non più indietro. Certo, se il vostro cuore vi dice che ci sono possibilità di recuperare ed è davvero quello che volete, seguite il vostro istinto senza dare ascolto a nessuno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avete una gran voglia di cambiare gran parte della vostra vita. Siete stufi di un lavoro che non vi dà altro che stress e stanchezza, quindi iniziate a guardarvi attorno in cerca di nuove opportunità. Le stelle saranno al vostro fianco, ma vi consigliano di non cedere ad alcuni colpi di testa. Accettate i consigli di chi vi conosce da sempre e vi vuol bene: spesso queste persone riescono a vedere più lontano di noi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 9 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi mercoledì 9 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 9 ottobre 2019

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno una giornata tutto sommato positiva, dominata da una Luna in transito che sarà foriera di qualche piacevole novità. Arriveranno buone notizie sia sul lavoro che nella vita privata. Non mancherà qualche grattacapo, ma riuscirete tranquillamente a tirarvi fuori dagli impicci.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione, soprattutto se single. È arrivato infatti per voi il momento di fare nuove conoscenze e tuffarvi in nuove avventure senza pensare troppo alle conseguenze. Parola d’ordine: divertimento. Senza rimpianti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE