Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Mercoledì 9 ottobre 2019 – Paolo Fox ha come sempre consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati da tutti gli italiani. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici. E tanti italiani ogni giorno vanno alla ricerca delle ultime novità, per capire come sarà indirizzata la loro giornata.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, oggi avete molto di che sorridere, soprattutto perché riceverete una bellissima notizia in amore. Finalmente, dopo molto tempo, recupererete il rapporto con una persona speciale. Adesso, con il vostro rinnovato entusiasmo, tutto vi sembrerà più facile anche negli altri settori della vostra vita. Sul lavoro, vi renderete conto che non tutto è nero come sembra: impegnatevi, le soddisfazioni arriveranno.

TORO

Cari amici del Toro, avete passato un inizio settimana da incubo, tra cattive notizie e problemi in casa. Per fortuna adesso, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, il peggio è passato e iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel. Con Venere in opposizione non è il caso di osare troppo in ambito sentimentale, ma queste stelle possono darvi una spinta importante per chiarire alcune questioni con le persone a cui tenete di più. Sul lavoro non è stato un periodo facile, ma nella seconda metà della settimana andrà meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle tornano a sorridervi dal punto di vista dell’amore. Sia se state vivendo una storia di lungo corso, sia se invece la vostra relazione è iniziata da poco, in questi giorni la complicità con il partner sarà veramente altissima. Divertitevi e cercate di svagarvi con le persone a cui volete bene. È singolare come le prospettive della vostra vita possano cambiare da un giorno all’altro in base al vostro umore. E oggi vi sembrerà tutto bellissimo.

CANCRO

Cari amici del Cancro, è il momento di mollare i freni e iniziare a godervi davvero la vita. Da oggi fino alla fine di questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di smettere di pensare a questioni economiche o lavorative e di dedicarvi agli affetti e ai vostri hobby. Cercate di essere sinceri con le persone che fanno parte della vostra vita: a volte meglio una scomoda verità, che sorridere nascondendo il coltello dietro alla schiena.

LEONE

Cari amici del Leone, anche per voi è un periodo di lenta risalita dopo un inizio di settimana da dimenticare. Per voi, le novità principali riguardano le questioni economiche: finalmente avrete la possibilità di integrare il vostro stipendio, ottenere soddisfazioni lavorative e anche la stima di persone che prima non ve ne avevano mai dimostrata. Continuate così, ma non trascurate gli affetti.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede un po’ fuori forma. Siete stanchi, stressati e soprattutto delusi da alcune persone che si sono dimostrate false. Fate fatica ad andare avanti, ma in questo mercoledì è meglio non guardarsi mai alle spalle. Prendetevi del tempo soltanto per voi stessi: riflettere sul futuro sarà utilissimo per voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: è bastato chiarire con il partner, con cui avete vissuto un periodo di profonda crisi, per cambiare tutto nella vostra vita. Vi sentite felici e fortunati: oggi tutto andrà per il verso giusto.

