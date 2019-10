Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 6 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questo weekend è segnato dallo stress e dalla tensione per il vostro segno. I problemi e i litigi infatti non mancano, soprattutto con le persone che vi circondano. Insomma, un quadro astrale complesso, per cui il consiglio è quello di ricercare un po’ di conforto stando insieme agli affetti più cari. Siate pazienti, le cose miglioreranno presto.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede particolarmente attenti e vogliosi a recuperare alcuni rapporti con persone con cui avevate avuto litigi e discussioni negli ultimi tempi. Cercate di parlarvi e chiarire di persona, ammettendo eventuali errori da parte vostra. Cercate di togliervi dalla testa pensieri negativi e tensioni, ma siate più allegri e con il sorriso sulle labbra.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, avete bisogno di qualche forte emozione che vi dia una scossa. Ultimamente infatti siete intorpiditi e con tanti pensieri per la testa. La solita routine infatti vi ha reso un po’ mosci e abitudinari. Date una svolta alla vostra vita, magari facendo un bel viaggio o addirittura trasferendovi altrove. Bene il lavoro e i guadagni, in grande aumento.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede particolari discussioni all’interno della vostra coppia. Siate astuti e soprattutto diplomatici, cercate di chiarirvi ed evitate quindi di rovinarvi la domenica inutilmente. Se ci sono questioni importanti in sospeso, parlate con il partner e risolvete.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo le previsioni di Paolo Fox è il momento di scontrarvi con la verità. Ci sono infatti dei rapporti ancora da chiarire soprattutto con il partner e con alcuni amici stretti. Pensate forse che la vostra metà sia infedele: avete elementi certi che lo provano? Altrimenti potrebbe essere solo un vostro cattivo pensiero.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per voi un periodo in cui dovete fare particolare attenzione alle spese: ultimamente infatti ne avete avute molte, e adesso il vostro portafoglio è un po’ in sofferenza. Cercate quindi di risparmiare e aspettate momenti migliori per portare avanti progetti troppo dispendiosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: approfittate di questa domenica per parlarvi e chiarirvi se avete avuto delle discussioni di recente.

