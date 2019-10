Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 6 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede una giornata senza particolari scossoni né in positivo né in negativo. Siete infatti apatici e svogliati, nonostante durante la settimana non fate altro che bramare il weekend. E invece lo stress degli ultimi giorni si è fatto sentire, e ora non avete forza neanche per alzarvi dal divano. Male anche l’amore: siete troppo gelosi.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, questa domenica 6 ottobre 2019 porta secondo le stelle qualche discussione in amore. Con il partner potreste perdere facilmente la pazienza e questo vi porta ad essere particolarmente nervosi e di cattivo umore. Anche fisicamente vi rendete conto di non essere esattamente al top. Non trascurate la salute. In generale mantenete la calma: ad ottobre infatti arriveranno cambiamenti e novità positive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è arrivato il momento per voi di darvi da fare e progettare seriamente il vostro futuro. Approfittate del weekend per iniziare ad agire, d’altronde le cose non cambieranno mai se restate fermi a poltrire. Credete di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Le cose infatti miglioreranno presto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per il vostro segno sarà una giornata con tanti dubbi e interrogativi in amore. Per fortuna avete la Luna nel segno, per cui potreste finalmente chiarire queste questioni e trovare una risposta ai tanti pensieri che vi attanagliano. Capite se potete davvero fidarvi del vostro partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete fare molta attenzione al portafogli. Ultimamente infatti avete avuto molte spese, anche troppo eccessive, per cui siete un po’ al verde. Sia i vostri familiari sia alcuni lavori a casa hanno prosciugato le vostre finanze. Adesso dovete stringere i denti.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete molti dubbi dal punto di vista sentimentale, per cui questa si può definire come una giornata di riflessione sentimentale. Non siete convinti della buona fede del partner. In questi casi la cosa migliore da fare è parlarvi per sciogliere ogni dubbio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: questa domenica è il giorno giusto per iniziare a preparare seriamente il vostro futuro, se volete ottenere importanti obiettivi.

