Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, lunedì 30 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 30 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non mancheranno contrattempi per voi. Tenete a mente tutti i vostri impegni, ma evitate di concentrarli tutti nello stesso momento: non potete sdoppiarvi e se vi ritrovate a correre da un lato all’altro della città finirete per stressarvi inutilmente. Cercate di staccare un po’ la spina e di organizzarvi meglio, per poter liberare tempo anche per gli affetti.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi è del Capricorno deve prepararsi a una giornata impegnativa. In questo lunedì, infatti, il ritorno a lavoro coinciderà con una serie di dubbi, alimentati dal cattivo rapporto con alcuni colleghi. Vale la pena continuare per voi? Rifletteteci a lungo, ma non prendete decisioni affrettate. Stesso discorso per una storia d’amore che vi sembra ormai esaurita. Occhio ai passi falsi di cui potreste pentirvi.

ACQUARIO

Per l’Acquario, si prospetta invece una buona giornata. Alcuni di voi potranno approfittare di qualche ora di libertà dal lavoro per organizzare un bel viaggio: passata l’alta stagione, adesso spostarvi è più facile e può garantirvi anche maggior soddisfazione. Scegliete bene i compagni di viaggio: la parola d’ordine è divertirvi senza pensare a lavoro, responsabilità o famiglia.

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede per voi un lunedì di grande romanticismo. Alcuni di voi sono fidanzati da poco, altri da una vita: non cambia molto, dovete cercare di sorprendere il partner e divertirvi insieme alla persona amata. Non trascurate però le amicizie: sono quelle che vi hanno permesso di superare momenti difficilissimi.

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo l’oroscopo di Paolo Fox è quello dei Pesci, che sta vivendo un momento magico dal punto di vista dell’amore. Non svegliatevi, c’è ancora tempo per vivere il vostro sogno e lavorare affinché diventi una realtà stabile e duratura.

