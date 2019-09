Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi, lunedì 30 settembre 2019, Paolo Fox ha comunicato le previsioni del suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani, infatti, è intervenuto come sempre in varie trasmissioni, sia in tv che in radio. Il suo oroscopo, del resto, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, lunedì 30 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi sarà molto positivo per voi, soprattutto in amore. Molti nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo magico, durante il quale l’intesa con il partner è alle stelle. Anche oggi andrà tutto molto bene, ma cercate sempre un modo per stupire la persona che amate, per non cadere nella routine e nella noia. Alcuni di voi stanno anche pensando al grande passo. Perché no? Valutate bene ogni eventualità.

VERGINE

Cari Vergine, oggi sarà per voi una giornata interessante. Cercate di ampliare i vostri interessi: negli ultimi mesi, infatti, siete stati concentrati solo sul vostro lavoro e sulla vostra area di comfort. Impegnatevi invece a cercare alternative, a rendere meno prevedibile la vostra giornata: a volte sono con gli stimoli giusti si raggiungono i veri obiettivi. Pensateci.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede leggermente ko. Avete bisogno di riposare, ed è solo lunedì! Che vi succede? Molto probabilmente alcune questioni sentimentali occupano tutto il vostro tempo e vi succhiano le energie necessarie ad affrontare il resto della giornata. Cercate di risolvere con il partner: se la vedete troppo dura, non esitate a prendere decisioni drastiche. Pensate al vostro benessere.

SCORPIONE

Per voi dello Scorpione, c’è bisogno di una botta di vita. Siete stanchi, un po’ depressi e soprattutto giù di morale. Non tutto ultimamente sta andando per il verso giusto: siete irascibili, nervosi, litigate con tutti e non riuscite a trovare un solo motivo per andare avanti con entusiasmo. Attenzione anche a qualche fantasma del passato: l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita a relegarlo in un angolo e pensare piuttosto a costruire un nuovo, promettente futuro.

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI: IL SEGNO FORTUNATO DEL 30 SETTEMBRE 2019

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello del Leone: sono momenti davvero magici quelli che passate con il partner. Finalmente vi siete messi alle spalle un brutto periodo: avete capito che l’eccessiva gelosia non è segno di affetto, ma può indurre gli altri a scappare. Vero?

