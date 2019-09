Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, il più famoso e attendibile degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo, infatti, ormai da anni è una vera e propria istituzione: le sue previsioni sono le più seguite e apprezzate, anche per la loro pacatezza. Doti che l’astrologo mette in mostra in una serie di trasmissioni tv nelle quali viene chiamato come ospite, ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni dello zodiaco fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 30 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per voi una giornata molto impegnativa. Soprattutto perché le stelle vi invitano a lavorare su voi stessi e su alcuni vostri atteggiamenti sbagliati. Che ne dite, ad esempio, di dosare meglio le parole e di non scaricare tutto il vostro nervosismo su persone che non hanno alcuna colpa? Sarebbe già un passo avanti importante. Se siete insoddisfatti sul lavoro, cercate di cambiare la vostra situazione, senza prendervela con nessuno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vostra concentrazione in questo lunedì sarà tutta sull’amore. Alcuni di voi, infatti, hanno iniziato da poco una nuova relazione e vivono magici momenti con il partner. Coltivate al meglio il vostro rapporto, senza farvi prendere però dalla fretta: fate un passo per volta. Se siete single, invece, ci sono buone probabilità di nuovi incontri nei prossimi giorni. Abbiate fiducia in voi stessi.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, Paolo Fox nell’oroscopo di oggi annuncia una giornata in cui sarete alla continua ricerca di un compromesso. Con il partner, con il quale ultimamente state litigando troppo, ma anche sul lavoro, visto che alcuni vostri atteggiamenti non sono piaciuti a colleghi e superiori, pronti però a darvi una nuova chance. Impegnatevi a fondo, senza sprecare questa nuova occasione.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi una giornata un po’ grigia. C’è qualcosa che vi preoccupa molto e che ha a che fare con la vostra famiglia: un problema improvviso, una scadenza dimenticata, un rapporto che si è incrinato. Le stelle vi dicono che non tutto è perduto: cercate di recuperare il più possibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 SETTEMBRE, SECONDO PAOLO FOX

Il segno fortunato di oggi, 30 settembre, è sicuramente quello del Toro, che vive un momento magico in amore: approfittatene per fare il pieno d’affetto e dedicarvi poi con rinnovato entusiasmo agli altri ambiti della vostra vita.

