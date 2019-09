Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi, domenica 29 settembre 2019, Paolo Fox ha comunicato le previsioni del suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani, infatti, è intervenuto come sempre in varie trasmissioni, sia in tv che in radio. Il suo oroscopo, del resto, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, domenica 29 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi sarà un tantino movimentato per quelli di voi che dovranno gestire più cose contemporaneamente. Siete di natura generosa, quindi non vi ponete freni quando dovete pensare a un’altra persona, magari un regalo, ma ciò non vi impedisce di essere al tempo stesso lungimiranti. Sarà una giornata importante per i sentimenti, volete gratificare il vostro partner e chi ha al proprio fianco la persona giusta sentirà il bisogno di avere qualcosa in più.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox oggi la Luna è in aspetto particolare e potreste essere più sensibili del solito. Siete alla ricerca d’affetto e lo dimostrate a vostra volta, attaccandovi particolarmente al partner e alla famiglia. Siete preoccupati per alcuni problemi, non soltanto vostri ma anche altrui, forse dovreste allentare la corda ed evitare di dimostrarvi così disponibili, altrimenti la situazione potrebbe peggiorare in futuro.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi mette davanti a una scelta. Avete bisogno di prendervi una breve pausa per poter riflettere sul vostro futuro. Avvertite una forte stanchezza non soltanto fisica ma anche mentale, vi preoccupate di tutto e niente in questo periodo, anche dei problemi degli altri, e la mancanza di energie inizia a farsi sentire. Dovete gestire tutto con la massima attenzione.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, avete sempre un consiglio pronto per tutti, la vostra è una sensibilità come poche e non vi tirate mai indietro quando qualcuno cerca il vostro aiuto. Ma adesso siete voi ad aver bisogno di una mano, siete indecisi sul da farsi e vi servirebbe qualcuno che, come voi, è disposto a dispensare consigli. Arriva la resa dei conti per voi, dovete lasciarvi alle spalle un problema che vi tormenta da qualche mese.

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello del Leone. Siete di natura generosa e volete sempre il meglio per le persone che amate, motivo per cui talvolta non badate a spese, ma siete anche persone lungimiranti quindi prima di muovere un passo, soprattutto economico, in questo periodo dovreste riflettere un po’ di più.

