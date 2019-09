Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, il più famoso e attendibile degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo, infatti, ormai da anni è una vera e propria istituzione: le sue previsioni sono le più seguite e apprezzate, anche per la loro pacatezza. Doti che l’astrologo mette in mostra in una serie di trasmissioni tv nelle quali viene chiamato come ospite, ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni dello zodiaco fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 29 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vedrà un po’ diffidenti nei confronti del prossimo. Preferite assumere un’aria distante e critica, la polemica ormai cammina a braccetto con voi così come il nervosismo palpabile. Evitate di essere così indulgenti, tutti possiamo commettere errori. Non analizzate troppo le vostre azioni ed evitate di essere ipercritici anche nei vostri confronti.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox il vostro oroscopo scoppietta d’energia. Questa sarà una buona giornata per mettere in discussione tutto quello che non vi convince, via i rami secchi, siete ormai più sicuri delle vostre capacità e volete cimentarvi in tantissimi progetti. Il weekend porta con sé tanti nuovi sentimenti, anche per chi ha dovuto metabolizzare una delusione d’amore.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, Paolo Fox vede molta intraprendenza da parte vostra, passerete da un impegno all’altro senza mai stancarvi, avete tanta voglia di fare e volete portare rapidamente a termine i vostri progetti. Avrete un piccolo intoppo con il ritardo degli altri, ma non irritatevi troppo, ognuno è fatto a modo proprio.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi un po’ di malinconia. C’è qualcosa che vi preoccupa, ma restate ancorati alla realtà e non perdetevi nei vostri pensieri, prendete tutto troppo a cuore e dovreste invece imparare a vivere con più spensieratezza. Questa sarà una giornata delicata per voi che potreste alzare un polverone per nulla.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 SETTEMBRE, SECONDO PAOLO FOX

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 29 settembre, è sicuramente quello dei Gemelli: avete tanta voglia di fare e tantissimi progetti in corso, saltate da una parte all’altra senza dare alcun cenno di stanchezza, ma non tirate troppo la corda che siamo ancora a domenica e il lunedì deve ancora iniziare.

