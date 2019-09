Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, domenica 29 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 29 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, secondo Paolo Fox la giornata di oggi non sarà semplice per quelli nati sotto il vostro segno. Alcuni potrebbero infatti cadere in preda al panico a causa di alcuni intoppi che potrebbero causare ritardi sulla tabella di marcia. Il lavoro prevede delle scadenze che stimolano la vostra ansia, non potete più rimandare e dovete darvi da fare, nonostante gli altri impegni. Avete la testa piena di confusione, cosa che genera altro nervosismo e tensione. Per il futuro, onde evitare altri inconvenienti, dovreste studiare un piano d’attacco più organizzato.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi del Capricorno è tormentato da qualche piccolo problema economico, finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo. La vostra condizione si evolverà per il meglio a breve, Venere prende finalmente le distanze da Satruno e anche l’amore potrà respirare un’aria pulita, priva di radiazioni. Il fine settimana è stato un tantino agitato e anche questa domenica potreste andare incontro a turbolenze, ma da lunedì dovreste ritrovare la serenità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Per l’Acquario invece si prospetta una domenica 29 settembre 2019 molto positiva. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tutto il weekend in realtà vi ha permesso di mettere in pausa il cervello. Vorreste vivere una nuova esperienza, più intensa, che vi permetta di distrarvi dai problemi, ultimamente c’è qualcosa che vi turba, forse la sfera economica, ma non dovreste darvi tanti pensieri. Il weekend vi aiuta a fare mente locale, potreste trovare quello che stavate cercando da tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede per voi un nuovo interesse, che sia sentimentale o professionale la differenza è poca purché vi dia nuovi stimoli. Avete bisogno di una passione che vi bruci nelle vene, ma non per questo dovreste poi escludervi dal mondo circostante, continuate a coltivare amore e amicizie di pari passo alle vostre passioni altrimenti rimarrete soli.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 29 settembre 2019: le previsioni segno per segno L’oroscopo di oggi domenica 29 settembre 2019: le previsioni per tutti i segni Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Domenica 29 settembre 2019

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

IL SEGNO FORTUNATO DEL 29 SETTEMBRE SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani è quello dei Pesci. Finalmente una nuova passione bussa alla vostra porta, da tempo non provavate più delle simili sensazioni e la vostra mente creativa può tornare a brillare.

TUTTI GLI OROSCOPI