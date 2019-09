Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, venerdì 27 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 27 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, secondo Paolo Fox questa giornata di venerdì vedrà le stelle ancora confuse e il vostro nervosismo non sarà contenibile. Qualcuno potrebbe avervi obbligato a fare qualcosa che non vi piace, il che giustificherebbe il vostro pessimo umore e i continui ripensamenti. La famiglia e il lavoro vi danno troppi pensieri ultimamente, evitate però gli scontri diretti.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, potrebbero avvertire un po’ d’incertezza in questo periodo riguardo l’amore e i sentimenti in generale. Durante il weekend avvertirete una certa lontananza con il partner che potrebbe creare qualche disguido e momenti d’imbarazzo. Evitate di agitarvi per nulla.

ACQUARIO

Per l’Acquario invece si prospetta un venerdì 27 settembre 2019 molto interessante. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox infatti prevede un diretto confronto con la realtà. Questo sarà un weekend importante per chi ama viaggiare, se il vostro è un animo nomade potreste anche scegliere di trasferirvi e andare a vivere da tutt’altra parte. Vi piace avere sempre più opportunità a portata di mano, quindi il cambiamento non vi spaventa, anzi, talvolta siete voi che lo andate a cercare.

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede un accumulo di fatica, ma non abbiate paura perché potrete recuperare energia nel weekend. Potreste avvertire una certa ansia da prestazione, non vi piace che l’attenzione sia calamitata tutta su di voi, a causa di Marte non sarete in grado di gestire il nervosismo. Il consiglio è di agire con cautela.

IL SEGNO FORTUNATO DEL 27 SETTEMBRE SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario. Vi piace avere più opportunità a portata di mano, il cambiamento non vi spaventa, anzi. Avete diversi obiettivi per il vostro futuro e volete realizzarli tutti, ma senza fretta.

