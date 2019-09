Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, il più famoso e attendibile degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo, infatti, ormai da anni è una vera e propria istituzione: le sue previsioni sono le più seguite e apprezzate, anche per la loro pacatezza. Doti che l’astrologo mette in mostra in una serie di trasmissioni tv nelle quali viene chiamato come ospite, ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni dello zodiaco fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 27 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi consiglia di prendere questo weekend con le pinze. Potrebbero insorgere alcuni problemi sia a casa che a lavoro, non avete alcuna stabilità e vi sentite costantemente sull’orlo del precipizio. Il nervosismo è palpabile attorno a voi, motivo per cui è facile cedere alla tentazione e imbattersi in qualche scontro verbale. Munitevi di pazienza ed evitate di rovinarvi il fine settimana.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox il vostro oroscopo prevede molta serenità in amore. Se ultimamente avete assaporato una crisi sentimentale, queste saranno giornate importanti per rimettervi in piedi. Traete forza dalle vostre debolezze. Se invece potete contare su una relazione stabile, potreste avvertire il bisogno di convalidare i vostri sentimenti. Arrivano anche dei cambiamenti, potreste dover gestire qualche spesa di troppo.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante per voi. Avete attraversato un periodo complicato, ma non avete mai voltato le spalle alle difficoltà, anzi, avete sempre affrontato di petto quello che veniva e non vi siete mai scoraggiati. Lentamente il malessere scomparirà e ve lo lascerete dietro, state entrando in una fase di forte recupero e da dicembre potreste avere un’informazione importante.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede un weekend dagli animi accesi. Siete agitati, motivo per cui sarà facile agitare un polverone dal nulla, riflettete attentamente prima di muovere accuse o potreste ritrovarvi soli con i vostri dubbi. Nelle relazioni c’era già stato qualche disagio in passato, non riportateli a galla senza una giusta motivazione. Il weekend potrebbe essere scosso da qualche polemica.

