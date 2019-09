Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi, venerdì 27 settembre 2019, Paolo Fox ha comunicato le previsioni del suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani, infatti, è intervenuto come sempre in varie trasmissioni, sia in tv che in radio. Il suo oroscopo, del resto, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, venerdì 27 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi permetterà di ritrovare l’amore. Il weekend prevede giornate importanti per il vostro cuore, sarete più consapevoli del vostro fascino e per voi sarà più facile andare incontro a chi sembra ricambiare i vostri sentimenti. Se avete già trovato chi vi fa battere il cuore, approfittate di sabato e domenica per prendere una scelta importante: convivenza o matrimonio?

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox questo weekend vi permetterà di parlare apertamente d’amore. L’oroscopo di oggi vi mette davanti alla verità dei fatti: per voi sarà più facile cedere all’amore e innamorarvi ancora. Non segregatevi in casa con una sciocca scusa, approfittate della positività delle stelle per andare incontro a nuovi incontri. Avete sempre visto l’amore come un ulteriore problema, toglietevi questo pensiero dalla testa ed evitate soprattutto di gestire la vita altrui, non spetta a voi e questa vostra caratteristica tende ad attirare persone deboli al vostro fianco, quando invece avreste bisogno di un carattere forte.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi prevede buone occasioni lavorative. Ultimamente qualcosa ha frenato la vostra ambizione, siete più attenti ai dettagli e avete paura di sbagliare. Ma chi non rischia non vince, quindi non imponetevi troppi limiti, soprattutto in amore. Questo weekend sono favoriti gli incontri.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, concludiamo con il vostro oroscopo. Secondo Paolo Fox, questa sarà una giornata di recupero per voi. Negli ultimi tempi avete affrontato alcune avversità, un problema di natura fisica magari o qualcuno al vostro fianco è stato male. Rimettetevi in sesto, il peggio è passato, avete bisogno di pensare al futuro. Il weekend sarà importante per stimolare quelle relazioni nate da poco.

Potrebbero interessarti L’oroscopo di oggi venerdì 27 settembre 2019: tutti i segni Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | Venerdì 27 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | Venerdì 27 settembre 2019

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI: IL SEGNO FORTUNATO DEL 27 SETTEMBRE 2019

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello del Leone, ormai consapevoli del vostro fascino non vi precludete alcuna strada. Anzi, se vi siete resi conto che la persona di vostro interesse ricambia i sentimenti, sarà l’occasione giusta per partire all’attacco.

TUTTI GLI OROSCOPI