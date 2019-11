Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi prevede qualche momento da dimenticare per voi. Vivrete infatti una giornata ricca di tensione, dovuta soprattutto a qualche problema in amore. Per i single, invece, c’è la tentazione di tornare indietro, cercando una persona che appartiene ormai al passato. Sicuri della vostra decisione? Le conseguenze potrebbero essere non facilmente gestibili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e scombussola quel poco equilibrio che avevate trovato. State attenti, perché in questa giornata potreste fare o dire qualcosa di cui vi pentirete, soprattutto nei confronti di una persona a cui tenete moltissimo. Il consiglio delle stelle è di limitare al minimo gli incontri, finché non arriveranno tempi migliori.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia moltissima fortuna in arrivo per voi in questa giornata. Le stelle, infatti, vi promettono un lunedì davvero interessante in molti ambiti. A partire dall’amore, visto che avrete l’opportunità dopo molto tempo di passare dei momenti indimenticabili con il partner. Ma ci sono buone possibilità di nuovi incontri anche per i single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente è la fine di un periodo davvero negativo. La scorsa settimana avete dovuto far fronte a impegni di lavoro davvero inediti, durante i quali avete accumulato una dose non indifferente di stress. Per fortuna, è acqua passata: oggi riceverete solo grandi soddisfazioni, anche economiche.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede parecchio agitati e nervosi. Il lavoro, del resto, non vi lascia tranquilli: sentite di meritare di meglio, ma non siete in grado di trovare un’alternativa valida a quello che fate finora. Vi consoli il fatto che non siete gli unici in questa situazione: le stelle vi spingono a tenere duro.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia una benevola presenza della Luna nel vostro segno. Le conseguenze saranno ben visibili, soprattutto in amore. Ritroverete la voglia di passare del tempo con il partner, con il quale negli ultimi tempi ci sono stati più litigi che sorrisi. Buone notizie in arrivo anche in famiglia.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: smettete di pensare esclusivamente al lavoro, ma dedicatevi appieno ai vostri interessi, hobby e amici. Non ve ne pentirete: sarà una giornata di relax e sorrisi. Finalmente.