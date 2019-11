Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, questo lunedì vi regalerà parecchie soddisfazioni sul lavoro, soprattutto a coloro tra voi che si stanno guardando intorno per cercare una nuova occupazione. State con gli occhi bene aperti, perché quello che sognate è proprio a portata di mano. State però attenti alla stanchezza: nonostante sia lunedì, il weekend trascorso tra impegni e famiglia vi ha lasciato in eredità una bella dose di stress.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede parecchio nervosi. Cosa vi succede? Tra oggi e domani dovrete avere a che fare con parecchi problemi sul lavoro. Il fatto, tuttavia, è che non siete molto bravi a lasciare il lavoro fuori casa. Dunque, arriveranno anche litigi in famiglia. Cercate di mantenere la calma, soprattutto con le persone care.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, si aprono per voi ottime opportunità per il futuro. Le stelle infatti tornano a sorridervi: da oggi fino a metà dicembre circa aspettatevi di tutto. Realizzerete alcuni obiettivi che stavate rincorrendo da tempo: su con il morale. Ma non trascurate l’amore: il partner, lo sapete bene, sa essere molto vendicativo!

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede favoriti particolarmente in alcune questioni amorose. Non vivrete momenti di grande passione con il partner, ma riuscirete ad affrontare con serietà tutti i vostri problemi. Ne deriverà una discussione, anche accesa. Ma al termine, sarete più uniti che mai.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 25 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 25 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 25 novembre 2019

Cari Leone, aspettatevi una giornata ricca di opportunità e sorrisi. Il quadro astrale vi favorisce a tal punto che quelle che fino a ieri erano grandi preoccupazioni, oggi vi sembreranno cose futili. Concentratevi su ciò che conta davvero per voi: se state pensando di cambiare lavoro, è il momento giusto per guardarvi bene attorno.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede il passaggio di Giove sul vostro segno. Le conseguenze saranno ben visibili fin dal primo mattino: avrete l’opportunità di togliervi qualche soddisfazione, ma anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi non credeva in voi. Il futuro vi sorride.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: non c’è soddisfazione più grande di dimostrare a chi non crede in voi quanto si sbagli. E oggi sarà la giornata perfetta per farlo: sguardo fiero, andate a conquistare tutto.