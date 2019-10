Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox: anche oggi come ogni mattina sono migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più affidabili sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia giornate non proprio quiete, perché il lavoro e gli impegni non prendono mai una pausa, ma durante le quali avrete modo di rasserenarvi a livello emotivo. L’amore per una rigogliosa fioritura deve attendere fine mese.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox un problema che si è creato sul posto di lavoro potrà risolversi nelle prossime ore. Quando accumulate stress e stanchezza finisce che commettete qualche errore di distrazione che però, poi, ha le sue grandi conseguenze. Ad ogni modo Toro, è dal prossimo anno che torneranno fortuna e successo.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, in questo mercoledì 16 ottobre la Luna è alta e luminosa e illumina la vostra giornata. Sarete forti nei rapporti interpersonali, riuscendo con le vostre doti diplomatiche a essere colui che “gode” in mezzo a due litiganti. L’amore va bene, il rapporto con il partner è sano e stabile.

CANCRO

Amici del Cancro, Mercurio e Venere risvegliano in voi un po’ di malinconica nostalgia del passato, di una storia d’amore finita, di un tempo di felicità assoluta. Avete abbandonato la prospettiva di tornare a stare bene da un po’, ma le stelle dicono che forse dovreste tornare a concentrarvi sull’amore.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede troppo critici, polemici. Anche pignoli, in effetti, visto che state sempre a sottolineare gli errori degli altri. Siate un po’ più accomodanti e questo renderà le vostre giornate più distese.

VERGINE

Cari amici della Vergine, adesso o mai più, o quasi. Non aspettate altri giorni per togliervi un sassolino dalla scarpa, oppure per dichiarare un sentimento o fare una proposta. Cavalcate il favore delle stelle, non durerà a lungo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli. Ottimi i rapporti e le relazioni, sia con gli amici che con il partner. Anche i colleghi, sul lavoro, saranno contagiati dal vostro buonumore.

