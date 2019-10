Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come tutti i giorni, anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, partecipa sempre ad alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, non è proprio un periodo al top. Siete molto stanchi, provati dai mille impegni e con pochissimo tempo libero a disposizione per staccare un po’ la testa. Nel frattempo, tra l’altro, nuove responsabilità lavorative non vi stanno dando grandi soddisfazioni economiche. Per fortuna c’è l’amore, che invece di soddisfazioni ve ne dà eccome.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox perdura la vostra fase di recupero, con Venere e Mercurio che fanno la loro parte per vedervi sorridere ottimisticamente. È proprio l’ottimismo a mancarvi negli ultimi tempi, ma se guardate bene dentro di voi potrete ritrovare tutte le vostre speranze. In amore guardatevi intorno, la persona giusta per voi è da qualche parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede per voi ottime opportunità sotto il profilo professionale. In particolare se siete dei lavoratori autonomi avrete qualche ricca opportunità da cogliere al volo.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox non dovete soccombere dietro paure o timori. Dovete andare dritti per la vostra strada, perché le idee che avete in testa in questi ultimi giorni sono molto buone e si concretizzeranno in qualche buon progetto. Cavalcate l’onda.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete testa solo per il lavoro ultimamente. Non c’è spazio per altro, visto che avete fissato un traguardo molto lontano e volete raggiungerlo nel più breve tempo possibile. L’amore non è la vostra priorità, gli darete attenzione in un secondo momento.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede vogliosi di intraprendere una relazione sentimentale senza troppo impegno. Qualcosa di leggero, di spensierato, che vi faccia compagnia nei pomeriggi piovosi d’autunno. Ma che non vi faccia male, come una recente storia che si è chiusa in modo per voi molto doloroso. Non siete anaffettivi, siete ancora scottati e dovete recuperare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario. Grandi ambizioni sono le protagoniste di queste vostre giornate e le stelle supportano il raggiungimento dei vostri obiettivi.

