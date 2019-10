Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede tra i segni più in forma, grazie a una buona notizia che di prima mattina arriverà a rendervi allegri. Approfittate di questa giornata per passare del tempo con chi vi vuole davvero bene, ma anche per prendere ufficialmente le distanze da alcune persone che invece si sono dimostrate tutt’altro che amiche.

TORO

Cari amici del Toro, siete in lenta risalita dopo una settimana piena di stress. Fate ancora fatica a digerire una grossa delusione ricevuta nei giorni scorsi, quando il vostro partner ha avuto un comportamento che non vi sareste mai aspettati. Siete assaliti da mille dubbi: è il caso di mettere in discussione un rapporto per un’incomprensione? Pensateci per bene, non agite di istinto.

GEMELLI

Cari Gemelli, Cupido ha scoccato le sue frecce e vi ha colpiti in pieno. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete totalmente presi dall’amore: sia coloro tra voi che hanno iniziato da poco una nuova storia, sia chi invece sta vivendo una relazione da molto tempo. In questa domenica sarà come il primo giorno per tutti: tanta passione e voglia di stare insieme. Anche allontanando alcuni familiari che reclamano le vostre attenzioni.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non vi vede in grande forma. In questa domenica 13 ottobre, infatti, dovrete avere a che fare con qualche acciacco fisico: è arrivato il momento di prendervi maggiore cura di voi stessi. Non mancano le paure sul lavoro, soprattutto perché molti di voi hanno l’impressione di essere in bilico. L’unico modo per tenervi aggrappati al vostro posto è impegnarvi al massimo e dimostrare giorno dopo giorno quanto valete.

LEONE

Cari Leone, oggi è un giorno molto particolare per voi. Siete colpiti da emozioni contrastanti: da un lato vorreste mettervi alle spalle una relazione che non vi dà più stimoli come un tempo, ma solo problemi e discussioni. Dall’altro, avete una grandissima paura di sbagliare e di ritrovarvi, nel futuro, pieni di rimpianti. Che fare? Prendete tempo, ma accettate anche i consigli di chi vi vuol bene.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dà inizio a un periodo di grande felicità per voi. Preparatevi a una fase della vostra vita ricca di cambiamenti, tanto nel lavoro quanto nella vita privata. Nei prossimi, decisivi mesi le stelle saranno al vostro fianco: state solo attenti a non trascurare, nella vostra rincorsa ai sogni, le persone a cui tenete di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: per voi esiste solo l’amore. Non avete intenzione di perdere tempo dietro al lavoro o allo stress, ma dedicate tutto il vostro tempo al partner. Siete invidiati da tutti gli altri segni zodiacali.

