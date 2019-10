Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come ogni giorno anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, interviene sempre in alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, sarà una domenica di relax per voi. Non tanto perché non avrete voglia di fare nulla, ma perché sarete obbligati da qualche malanno di troppo. Cercate di rilassarvi il più possibile senza pensare al lavoro o a qualsiasi cosa possa farvi preoccupare. Pensate a riprendervi e a dedicarvi agli affetti più cari. Le stelle preannunciano una prossima settimana di fuoco: arrivateci preparati.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi consiglia di smettere di pensare ai vostri problemi. Nei giorni scorsi avete persino avuto disturbi nel sonno: faticate ad addormentarvi perché la vostra testa va sempre a quello che non va nella vostra vita. In questa domenica, provate a svagarvi, magari con gli amici di sempre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una giornata all’insegna dell’allegria. Dopo alcuni giorni pieni di problemi e pensieri, avete solo voglia di divertirvi. Trascinate amici, partner o familiari in qualcosa di originale e divertente. Mettete alla porta i problemi: dedicate l’intera giornata a voi stessi e alle persone care.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovete dedicare gran parte del vostro tempo all’amore. Non può esistere solo il lavoro nella vostra vita. Il partner, ultimamente, ve lo ha anche fatto notare: siete troppo concentrati sulla vostra voglia di arrivare, al punto che trascurate tutto il resto. In questa domenica, però, le stelle vi daranno la possibilità di farvi perdonare. Non sprecatela.

ACQUARIO

Cari Acquario, ultimamente non ne combinate una giusta. Negli ultimi giorni tiene banco una fase di crisi con il partner. Tra dubbi, gelosie e paura del futuro, state rischiando di rovinare una relazione bellissima. Che fare? Ascoltate il vostro cuore, ma l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia anche di cercare di recuperare prima che sia troppo tardi. Se siete single, invece, non avete alcuna voglia di mettere la testa a posto.

PESCI

Cari amici dei Pesci, concludiamo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox con il vostro segno. Le stelle saranno tutte al vostro fianco per darvi una mano a realizzare alcuni vostri sogni. Il trucco sarà quello di circondarvi di persone di cui vi fidate e poi di prendere la decisione che credete sia più giusta per il vostro futuro. Anche se non tutti saranno d’accordo. Buone notizie in arrivo anche dal punto di vista economico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: oggi avete una voglia matta di divertirvi. Se siete single, ci riuscirete ancora di più. Godetevi questa sfrenata domenica.

