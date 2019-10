Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 ottobre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il numero uno degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, martedì 1 ottobre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 1 ottobre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quella di martedì 1 ottobre 2019 è una giornata a dir poco ottima per il vostro segno. In particolare a livello lavorativo, si tratta di una giornata davvero positiva, durante la quale potrete realizzare o almeno portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Riuscite così a togliervi diverse soddisfazioni, dimostrando tutte le vostre capacità e le vostre dati, soprattutto rispetto a chi sembra non credere in voi stessi.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi è una giornata piuttosto positiva a livello lavorativo. Vi impegnate come pochi, soprattutto in momenti difficili come questo, e i vostri colleghi e superiori non possono non notare e apprezzare la vostra abnegazione. Riuscite infatti sempre a realizzare i vostri obiettivi, anche quando vi vengono affidati compiti nuovi e complessi. Adesso sperate di raccogliere i frutti, magari con quella agognata promozione. Tensioni in amore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Per l’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata di grande nervosismo sotto molti punti di vista. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza e questo potrebbe portarvi a prendervela con chi non ha alcuna colpa. Sforzatevi a mantenere la calma, perché altrimenti con questo caratteraccio potreste rovinare per nulla legami molto importanti e duraturi. Se un progetto non vi soddisfa più, valutate se non sia il caso di abbandonarlo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede qualche problema a livello di coppia, che non sarà facile risolvere. Siete particolarmente gelosi del vostro partner, e questo potrebbe portarvi a litigare inutilmente. Cercate di dialogar maggiormente con la persona amata, per evitare discussioni pesanti. Ultimamente inoltre avete dedicato poco tempo alla famiglia. Cercate di rimediare.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Martedì 1 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | Martedì 1 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: le previsioni del mese segno per segno

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

IL SEGNO FORTUNATO DEL 1 OTTOBRE SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo l’oroscopo di Paolo Fox è quello del Sagittario: un quadro astrale davvero ottimo vi accompagna in tutto ciò che fate. Portate avanti progetti ambiziosi.

TUTTI GLI OROSCOPI