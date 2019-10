Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, il più famoso e amato astrologo in Italia. Il suo oroscopo, infatti, ormai da anni è una vera e propria istituzione: le sue previsioni sono le più seguite e apprezzate, anche per la loro pacatezza. Doti che l’astrologo mette in mostra in una serie di trasmissioni tv in cui viene chiamato come ospite, ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni dello zodiaco fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 1 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per il vostro segno finalmente una discreta ripresa dopo un’ultima parte di settembre davvero pesante sotto molti punti di vista. Le stelle adesso vi sorridono e vi portano buonumore. I problemi infatti nel mese che è appena finito non sono mancati, adesso mostrate tutta la vostra forza e le vostre capacità, sia sul piano professionale che nei rapporti sentimentali e interpersonali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quella di oggi 1 ottobre 2019 è una giornata davvero complessa sotto tanti punti di vista, durante la quale sarete particolarmente nervosi e stressati. Mantenete la calma e abbiate pazienza, per fortuna dalla seconda metà di questa settimana le cose miglioreranno sotto tutti i punti di vista. Novità in particolare sul fronte lavorativo: sta a voi capire se si tratta di cambiamenti positivi o meno. Prendeteli per come vengono.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, Paolo Fox nell’oroscopo di oggi questo martedì 1 ottobre è davvero positivo sotto tanti punti di vista. Il mese infatti inizia nel migliore dei modi, in grande tranquillità e serenità. Tanta pace e relax soprattutto nei rapporti di coppia e interpersonali, una sensazione che non vivevate da molto tempo. Se ci sono state delle discussioni a livello sentimentale, è il momento di parlarvi e chiarire. In questo modo tornerete a vivere momenti indimenticabili insieme.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata piuttosto positiva, grazie alla Luna nel segno. Approfittatene per coltivare rapporti interpersonali, specie in ambito lavorativo. Come ben sapete, i contatti e gli agganci sono fondamentali, soprattutto se volete trovare nuovi sbocchi alla vostra carriera. Bene anche l’amore, soprattutto per le coppie di lunga data.Potreste decidere di fare grandi passi in avanti.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Martedì 1 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | Martedì 1 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: le previsioni del mese segno per segno

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 OTTOBRE, SECONDO PAOLO FOX

Il segno fortunato di oggi, 1 ottobre, è sicuramente quello dei Gemelli: il mese di ottobre si apre sotto ottime prospettive. Ritrovate pace e serenità dopo un periodo complesso, specie in amore.

TUTTI GLI OROSCOPI