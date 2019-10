Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 ottobre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi, martedì 1 ottobre 2019, Paolo Fox ha realizzato le previsioni del suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani, infatti, è intervenuto come sempre in varie trasmissioni, sia in tv che in radio. Il suo oroscopo, del resto, è uno dei più seguiti e apprezzati da tutti, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, 1 ottobre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi attende una giornata impegnativa e piena di imprevisti. In particolare sul lavoro potrebbero esserci discussioni e tensioni con i vostri colleghi e superiori, che magari potrebbero essere invidiosi per via di una promozione che avete ottenuto o dell’agognato contratto. Voi andate avanti per la vostra strada, consapevoli delle vostre capacità. Non rispondete ad eventuali provocazioni. Le cose migliorano da metà settimana.

VERGINE

Cari Vergine, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete tra i segni più fortunati dello zodiaco. Avete infatti un quadro astrale ottimo, caratterizzato anche dalla presenza benevola di Saturno. Inoltre a breve anche Giove sarà dalla vostra parte. Questo comporta grandi novità soprattutto sul piano lavorativo. Impegnatevi e date il massimo come sempre, anche se la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento. Le soddisfazioni non mancheranno.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a dare priorità a quelle cose che davvero contano nella vostra vita, in particolare l’amore. Ultimamente avete un po’ trascurato il partner, a favore di tutto il resto, a cominciare dalla famiglia e dal lavoro, che vi ha portato via molte energie. Questo 1 ottobre 2019, con l’inizio del nuovo mese, è il momento migliore per ripartire e chiarirvi.

SCORPIONE

Per voi dello Scorpione, continua un periodo piuttosto complicato sotto tanti punti di vista. I pensieri negativi per la testa vi tolgono il sonno e la serenità di cui avreste bisogno. Sul lavoro infatti non vi trovate più bene, ma al tempo stess oavete paura di perderlo. Stessa cosa vale per alcuni rapporti interpersonali. Il consiglio è quello di pensare di più a voi stessi, risolvendo alcuni acciacchi e malanni a livello fisico e di salute.

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine: grazie a un cielo davvero positivo, potete portare avanti i vostri progetti con entusiasmo. Date il massimo e impegnatevi, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

